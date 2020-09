الانيق يشرع بتدريباته غداً السبت استعداداً للموسم الكروي الجديد

2020/09/18 | 22:10 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب الاعلامي لنادي الطلبة الرياضي يجري فريق الطلبة لكرة القدم يوم غد السبت 19/9/2020 أولى وحداته التدريبية استعداداً لدوري الموسم الجديد ، وستقام التدريبات في الساعة الرابعة على ملعب البرج في جامعة بغداد ، من الجدير بالذكر ان التدريبات ستجري بدون حضور الجمهور التزاماً بتعليمات خلية الازمة الصحية الخاصة بجائحة كورونا .

