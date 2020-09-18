الأمثال: مقاربة لسانية - سعيد الجعفر

2020/09/18 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الجعفر المثل العربي "الملدوغ يخاف من جرة الحبل" يقابله المثل الانجليزي ”burnt child dreads fire" الطفل الذي اكتوى يوماً بالنار يخاف النار".



وكما هو معروف فإن الأفاعي تنتشر في الأماكن الحارة ولم أر يوما خلال تواجدي الطويل في السويد وروسيا وانكلترا أفعى عدا الأفاعي التي يربيها الناس في البيوت.



ومن ناحية التحليل النفسي فإن الأفعى والحبل هي رموز جنسية واضحة جردها اريش فروم في معجمه.



وقد لا أغالي اذا قلت أن ا ......





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