الأمثال: مقاربة لسانية 2 - سعيد الجعفر

2020/09/18 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الجعفر ويعكس المثل العربي الإبن على سر ابيه نوعا من الذكورية نجد أن المثل الانجليزي يشابهه تماماُ تقريبا like father like son ولا يبتعد المثل السويدي بعيدا عن المثلين العربي والانجليزي بينما نجد فكرة بعيدة تماما في المثل الروسي حيث يكون بالصيغة التالية : التفاحة لا تسقط بعيدا عن شجرة التفاح.



وهكذا نجد الثقافات الثلاث العربية والانجليزية والسويدية كانت تسيطر عليها دكتانورية وعسف المجتمع البطريركي، بيد أن ......





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