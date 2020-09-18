السياسة وحقوق الإنسان.. ورطة العرب في ضياع بوصلة الفصل بين السياسة وحقوق الانسان - خليل إبراهيم كاظم الحمداني

2020/09/18 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني السياسة وحقوق الإنسان..ورطة العرب في ضياع بوصلة الفصل بين السياسة وحقوق الانسان من الثابت ان السياسة في احدى تمثيلاتها هي مهنة بشكل ما والعاملون فيها (السياسيون) يتطلعون من بين أشياء أخرى يسعون الى تطبيق أيدولوجيات ورؤية محددة..



بينما حقوق الانسان وفي ابسط تجلياتها فإنها قضية إنسانية ولطالما كانت عالمية بامتياز ..هذه العالمية التي يتشكك بها الكثير من طغاة العصر الحديث ورموز الأنظم ......





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