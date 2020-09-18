“هواوي” تحصد براءة اختراع عن هاتف بكاميرا خلفية خماسية العدسة بشكل سداسي

2020/09/18 | 22:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

لقد بدأ الحظر الأمريكي بالفعل على شركة هواوي منذ أيام قليلة وبالتالي لن يتمكن أي مصنع يستخدم التكنولوجيا الأمريكية من الشحن إلى هواوي مما سيسبب إعاقة كبيرة لأعمال الشركة.



ومع ذلك ، لم تتوقف الشركة من البحث والتطوير، فقد قدمت الشركة المصنعة الصينية مؤخرًا براءة اختراع لتصميم هاتف محمول مبتكر وجديد إلى المكتب الوطني للملكية الفكرية (CNIPA).

لقد وصلت براءة الاختراع للنطاق العام اليوم بعد أن تم تقديم رسوماتها إلى المكتب الوطني الصيني للملكية الفكرية (CNIPA) في أكتوبر 2019.



تحتوي براءة الاختراع على 24 صورة توضيحية تكشف عن تصميم الهاتف الذي يأتي بشاشة كاملة مع حواف رفيعة للغاية وزوايا منحنية ولا يوجد ثقب للكاميرا الأمامية.

كشفت الصورة من براءة الاختراع عن ثلاثة تصاميم للهاتف يبدو من خلالها تصميم الكاميرا الخلفية نفسه حيث يأتي بأربع كاميرات حول فلاش LED في شكل إشارة ( +).



حيث يشير التصميم لوجود كاميرا بشكل مربع في حين الثلاث كاميرات بنفس الحجم والشكل.

وكشفت صورة آخرى عن ثلاثة تصاميم لثلاثة هواتف تحمل نفس شكل الكاميرا الخلفية التي تأتي بشكل سداسي يحتوي على خمس كاميرات.



يظهر تصميم الكاميرا الخفية في أحد التصميم في الزاوية العلوية اليسرى من الهاتف ، والآخر في أعلى منتصف الهاتف ، والآخر في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.

يبدو أيضا أن الكاميرات الخمسة ليست بنفس الحجم حيث هناك أربع 4 كاميرات فقط تأتي بنفس الحجم في حين الكاميرا الخامسة تأتي أصغر قليلا.



يوجد فلاش LED دائري بجانب الكاميرا.



ومع ذلك، لم تكشف براءة الاختراع المزيد من معلومات حول مواصفات كاميرا هذا الهاتف.

لا تزال هذه مجرد براءة اختراع مثل غيرها من براءات الاختراع لا يمكننا الجزم بأنها ستصل السوق على الإطلاق، لكنها حتما قد يتم تطبيقها في حال أصبح تطبيق الكاميرا الأمامية أكثر شيوعا.

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