2020/09/18 | 22:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارسل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو، الى الهيئة التطبيعية برقية تعزية لرحيل نجم الكرة العراقية السابق ومدرب المنتخب الوطني الاسبق، ناظم شاكر، جاء فيها: ان الكلمات غير كافية عن مدى الحزن الذي نشعر به لهذه الخسارة المؤثرة على كرة القدم العراقية .واشار انفانتينو في رسالته الى: ان المرحوم ناظم شاكر كان من اللاعبين الذين مثلوا العراق بجدارة في نهائيات كأس العالم 1986، وعلى مستوى النادي، سوف يتذكره الجميع في عمله الطويل مع نادي القوة الجوية، وبعد اعتزاله درب العديد من الاندية لأكثر من ثلاثة عقود بكفاءة عالية، ابرزها قيادته للمنتخب الوطني في العديد من المناسبات.واوضح رئيس الاتحاد الدولي: ان ناظم شاكر من اشهر نجوم المنتخب الوطني في السبعينيات والثمانينيات، ويعد ايقونة الكرتين العراقية والاسيوية لإرثه وانجازاته وشخصيته الودودة وشعبيته وصفاته الانسانية التي لايمكن نسيانها وسنفتقدها لاحقاً.واختتم انفانتينو بالقول: نيابة عن مجتمع كرة القدم الدولي، اود تقديم التعاطف العميق الى الاتحاد العراقي لكرة القدم ولعائلة ناظم شاكر وللشعب العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الفيفا: لا يمكن نسيان انجازات وشعبية ناظم شاكر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الفيفا: لا يمكن نسيان انجازات وشعبية ناظم شاكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).