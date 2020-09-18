وصل أخيراً.. رمز غير مسبوق في تحديث آيفون الجديد

2020/09/18 | 22:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} طرحت آبل مؤخرا نظام تشغيل "iOS 14" لأجهزتها، والذي حمل تغييرات وإضافات عدة، في نقلة نوعية عن التحديثات السابقة التي تقوم الشركة بطرحها بشكل دوري.ووفقا لموقع "بزنس إنسايدر"، فإن التحديث الجديد، الذي تم إطلاقه الأربعاء، يدعم أجهزة "أيفون 6S" وما بعدها.وسلط الموقع الضوء على أبرز الميزات الجديدة كالتالي:وأضاف التحديث خيارات أكثر لإنشاء شخصية "ميموجي" الخاصة بالمستخدم، مع إضافة ميزة تزويد الشخصية بكمامة للوقاية من كورونا، بشكل يحاكي واقع الفترة الراهنة.أضاف التحديث نوافذ للتطبيقات، تظهر على الشاشة الرئيسية، كانت كفيلة بتغيير مظهر الشاشة بشكل كبير.كما شمل التحديث وسائل لتنظيم التطبيقات بشكل أكثر سهولة، دون الحاجة للتنقل ما بين تطبيقات كثيرة متناثرة بشكل فوضوي على شاشة الجهاز.وبات بإمكان المستخدم اختيار تطبيق تصفح الإنترنت الذي يفضل استخدامه بشكل دائم، ليظهر بشكل أوتوماتيكي لدى النقر على رابط ما.وأضاف النظام الجديد وسائل لتنظيم الرسائل النصية والمحادثات، لم تكن موجودة سابقا، بما يشمل تثبيت المحادثات الهامة في قمة قائمة الرسائل.المساعدة الصوتية "سيري" لن تحتل الشاشة الرئيسية للجهاز بشكل كامل لدى طلب مساعدتها، فهي ستظهر على جزء صغير من الشاشة فقط.وكذلك المكالمات الواردة، تظهر ضمن مساحة صغيرة من الشاشة، دون إخفاء التطبيقات التي كانت تعمل لحظة استقبال المكالمة.واشتمل التحديث على ميزة جديدة، تقوم بإشعار المستخدم لمصدر النص، لدى نسخه لنص ما ولصقه في تطبيق آخر.على سبيل المثال، أن يظهر للمستخدم إشعار يقول "الرسالة منسوخة من فيسبوك"، لدى نسخ نص ما من فيسبوك ولصقه في رسالة نصية على تطبيق آخر.وظهر ضمن التحديث الجديد ميزة تتيح التحكم بالهاتف دون لمس شاشته، وذلك بنقرة ثنائية أو ثلاثية على الجهة الخلفية من الهاتف، لينفذ أحد الأوامر التي تم ضبطها للعمل بموجب نمط النقر، كأن يأخذ الجهاز صورة للشاشة مثلا.وبات بإمكان آيفون إشعار مستخدمه لدى قرع جرس الباب، أو لدى نباح كلبه أو مواء قطته، وذلك بفضل خاصية التعرف على الصوت المعززة على نظام آبل الجديد.وتبرز أهمية هذه الميزة في حالات كاستخدام سماعات الرأس مع تشغيل خاصية عزل الضوضاء، ما قد يعزل المستخدم عن محيطه الصوتي خلال ارتدائه السماعات.وأضافت آبل على التحديث الجديد مؤشرات تظهر في أعلى الشاشة، مهمتها إشعار المستخدم في حالة تشغيل الكاميرا أو المايكروفون من قبل أي من التطبيقات المثبتة.وبعد أن كانت أجهزة آيفون تقدم صورة سيلفي معكوسة عند استخدام الكاميرا الأمامية، تمت إضافة خيار "المرآة" والذي سيظهر الصورة بشكل مطابق لمظهر الشخص لدى نظره في المرآة.وبات من الأسهل على المستخدم ضبط المنبه من خلال لوحة المفاتيح، عوضا عن البحث عن الساعة المطلوبة بين قائمة طويلة من الأرقام لكل من الساعة والدقيقة.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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