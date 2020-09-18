الصحة تعلن استحصال الموافقات بشأن مجموعة من الامتيازات للأطباء

2020/09/18 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، استحصال الموافقات بشأن جملة امتيازات للأطباء.



وذكر بيان، أن "وزارة الصحة والبيئة منذ بداية عام 2020 تخوض معركة وبائية هي الاولى من نوعها في تاريخ البشرية منذ اكثر من قرن انهكت انظمة صحية عالمية متطورة وانهارت من خلالها اقتصاديات العالم".



وأضافت أنه "وبالرغم من المشاكل المعروفة التي توارثها النظام الصحي في العراق الا انها استطاعت ان تحارب هذا البلاء بامكانيات محدودة وحققت نجاحات كبيرة معروفة تشيد بها منظمة الصحة العالمية من خلال زيادة نسبة الشفاء وتقليل عدد الوفيات حيث جاء ذلك بسبب زيادة البنى التحتية وتوفير العلاجات اللازمة على مستوى العراق".



وتابعت أن "دور الجيش الأبيض وبمختلف التخصصات والعناوين وما قدمه لشعبنا الحبيب وتضحياته كانت محط فخر واعتزاز كل العراقيين".



وأشار البيان إلى أن "الوزارة سعت وبكل الإمكانيات لدعم ابطال الجيش الابيض بعد استحصال الدعم من مجلس الوزراء والجهات المعنية، فبالرغم من الازمة المالية والاقتصادية التي يمر بها عراقنا الحبيب استحصلنا الموافقات لتعيين كل المشمولين بالقانون رقم 6 لسنة 2000 والتعديل الثالث الخاص بالمهن الصحية الساندة" ،وكذلك تم استحصال الموافقات على: 1- تخصيص قطع الاراضي لأبطال الجيش الأبيض 2- إطلاق العلاوات والترفيعات والتسكين 3- توسعة المقاعد الدراسية في البورد العراقي والعربي وكافة الدراسات في الجامعات العراقية 4- اعتبار فترة العمل في مراكز كورونا والمستشفيات مجزية للتدرج الطبي لحين توزيعهم للتدرج الطبي.



5- منح 10 درجات مفاضلة للقبول بالدراسات العليا وكذلك منح 10 درجات مفاضلة للقبول على قناة المتميزين 6- التنسيق مع مجلس النواب لإصدار قانون لاعتبار من يتوفى من ابطال الجيش الأبيض شهيدا 7- استلام ذوي المتوفين راتبا تقاعديا مساوي لاقرانهم المستمرين بالخدمة 8- منح كل العاملين قدما لمدة ستة أشهر 9- استحصال موافقة مجلس الوزراء لمنح الوثائق الدراسية لخريجي الكليات الطبية والصحية والتمريضية والتقنية 10 - تخصيص مستشفيات ومراكز خاصة للمصابين في بغداد والمحافظات 11- التنسيق مع مجلس القضاء الاعلى لتخصيص القضاة لكل دائرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يعتدي على ملاكاتنا ومؤسساتنا 12- مفاتحة الجهات المختصة بتعديل مادة اعاشة الخفراء في المستشفيات في قانون الصحة العامة الى امكانية منحهم مخصصات طعام.



ولفت الى أنه "كل مايقدم هو جزء يسير امام تضحيات ابطال الجيش الابيض، واننا اليوم نخاطب شبابنا المجاهدين من ابطال الجيش الابيض ونؤكد ان ماقدمتموه سيذكره التاريخ بسطور من ذهب واننا على يقين انكم تقدمون هذه التضحيات لشعوركم الوطني اتجاه شعبكم الحبيب".

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