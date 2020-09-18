1000 مليار لتطوير مداخل بغداد!.. والمحافظة تعلق

2020/09/18 | 22:35 - المصدر: NRT عربية

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدرت محافظة بغداد، الجمعة، توضيحا بشأن حاجتها إلى 1000 مليار لتطوير جميع مداخل العاصمة وادراج التخصيص ضمن ميزانية المحافظة لعام 2019، مؤكدة ان هذا المشروع تم ايقاف العمل به، وأحيل الملف الى البرلمان لطرحه الى الاستثمار.

وقال قسم الاعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (18 أيلول 2020): "تناقلت بعض وسائل اعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا نسب الى محافظ بغداد، محمد جابر العطا، عن الحاجة لتخصيص 1000 مليار لتطوير مداخل العاصمة، وعليه نود ان نوضح الاتي:

ما ورد في لقاء للمحافظ مع احدى القنوات الفضائية عن مشروع تطوير مداخل بغداد وادراجه ضمن ميزانية المحافظة لعام 2019، تم ايقاف العمل به مع تسنم المحافظ مهامه، لكونها مبالغ عالية وفقا لكلف تخمينية ودراسات استشارية ولم يتم الشروع به، وارتاى المحافظ باحالة هذا الملف الى مجلس النواب واللجان المعنية لطرحه الى الاستثمار بدلا من تحميل ميزانية الدولة اموالا طائلة، لتطوير مسافات تصل الى نحو 300 كيلو موزعة على جميع مداخل العاصمة.



اقتضى التنويه مع التقدير".

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