الامن الوطني يقبض على موظفين بتهمة التزوير في محافظة صلاح الدين

2020/09/18 | 22:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين، الجمعة، القاء القبض على ثمانية موظفين بتهمة التزوير في دائرة صحة المحافظة.

وقال الجهاز في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (18 ايلول 2020)، انه "بناء على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من القاء القبض وفق اوامر قضائية على ثمانية موظفين في دائرة صحة المحافظة يقومون بتزوير معاملات اللجان الطبية وزيادة نسبة عجز ضحايا العمليات الارهابية دون الرجوع الى اللجنة المختصة بالاتفاق مع بعض الاطباء مقابل مبالغ مالية كبيرة".

واضاف، انه "جرى تدوين اقوالهم اصوليا واعترفوا على سبعة موظفين اخرين هربوا من المحافظة بعد صدور مذكرات قبض بحقهم وستتم ملاحقتهم لاعتقالهم".

وتابع، انه "تم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

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