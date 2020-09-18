سليماني ليس الأول.. إيران

2020/09/18 | 22:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الأرض لله لا للصهيوني...والحكم لحزب الله لا للماروني"، من عاش في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في ثمانينيات القرن الماضي، يذكر هذا الشعار جيداً.رفعه حزب الله بعد انطلاقته عام 1982 في كل شارع دخله وسيطر عليه خلال تلك المرحلة، وأعلن من خلاله نفوده وسيادته على المنطقة.

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