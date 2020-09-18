النفط تنفي وجود أي إعفاءات في مناصب عليا

2020/09/18 | 22:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت وزارة النفط، الجمعة، وجود أي اعفاءات في بعض المناصب القيادية، وذلك عقب تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ذلك. وأكدت الوزارة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 ايلول 2020)، أن "التغييرات والمناقلة في بعض المناصب والمواقع الوظيفية هي مسألة روتينية إدارية طبيعة وفق ماتقتضيه مصلحة العمل، وإذا ماوجدت الوزارة بإن بعض المواقع القيادية إو الادارية بحاجة إلى التغيير فإنها لن تتردد في ذلك خدمة للصالح العام".

وتابعت، "سوف تقوم بالاعلان عنها كالعادة في كل مرة عبر وسائل الاعلام والموقع الالكتروني للوزارة، وفي الوقت الذي ترفض فيه الوزارة الاساءة المتعمدة التي تصدر من بعض الجهات للقطاع النفطي عن قصد او غيره، فانها تناشد جميع وسائل الاعلام والافراد بتوخي الدقة والموضوعية عند نشر وتداول المعلومات المتعلقة بالشأن النفطي".

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