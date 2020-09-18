المَحميّات الإسرائيلية في الخليج- بين التطبيع و-التتبيع- - عصام مخول

2020/09/18 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عصام_مخول كانت تسمى حتى سبعينيات القرن الماضي المحميات البريطانية في الخليج، وكلما ازدادت بريطانيا هرمًا، تحولت إلى محميات أمريكية تدفع "الجزية" من خزائنها النفطية لراعي نعمتها، كما أعلن الرئيس ترامب بفظاظته غير الديبلوماسية في مؤتمر القمة العربية والإسلامية في الرياض في أيار 2017؛ وها هي تعلن نفسها على رؤوس الأشهاد بصفتها الجديدة: المحميات الإسرائيلية في الخليج، وإن شئتم محميّات المحميّة المارقة التي ت ......





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