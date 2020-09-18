عوده الي سبب انهيار الاتحادالسوفيتي - عبد الفتاح علي رضا

2020/09/18 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الفتاح_علي_رضا عوده الي سبب انهيار الاتحاد السوفيتيسيبقي موضوع سبب انهيار الاتحاد السوفيتي من المواضيع التي تستوجب الرجوع اليها وذلك لاهميته والتداعيات التي ترتبت عليه سواء علي الصعيد العالمي بشكل عالم وعلر الفكر والحركات اليساريه بشكل غاص.من اجل الفهم العميق لسبب هذا الانهيار يجب الرجوع الي بدايات ثوره اكتوبر التي تسمي خطا بالثوره الاشتراكيه.ان المجتمع الروسي ابان ثوره اكتوبر كان يتكون من بقايا قويه للن ......





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