صفحات من تاريخ الحركة النقابية العربية الفلسطينية: في الذكرى ال 75 لتأسيس -اتحاد النقابات العالمي- (7) - جهاد عقل

2020/09/18 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جهاد_عقل سبق واستعرضنا في الحلقة السابقة (السادسة)، كيفية قيام الوفد النقابي (بل السياسي) الصهيوني باستغلال ما قامت به النازية من جرائم من أجل تمرير قرار يدعم إقامة وطن قومي يهودي في فلسطين، لقد استغل هذا الوفد –الصهيوني-أيضًا خبرته في المؤتمرات النقابية الدولية، كونه عضوًا في "أممية امستردام"، وبالمقابل عدم خبرة الوفد النقابي العربي الفلسطيني في مثل هذه المؤتمرات، وكونه يشارك ولأول مرة في مؤتمر نق ......





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