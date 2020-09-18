2020/09/18 | 22:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ طرح الفنان اللبناني رامي عياش ، أغنيتة الجديدة ، “أنا ثائر” ، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.“أنا ثائر” هي أغنية وطنية، لمساندة أهل بيروت بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، أغسطس الماضي، ومن كلمات نادين الأسد وتوزيع داني الحلو وألحان رامي عياش.وعن مشاركة الفنانة كارمن لبس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. رامي عياش يطرح “أنا ثائر” بمشاركة كارمن لبس لمساندة أهل بيروت) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. رامي عياش يطرح “أنا ثائر” بمشاركة كارمن لبس لمساندة أهل بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).