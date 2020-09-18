إصابة وزير المالية الفرنسي بكورونا

2020/09/18 | 22:54 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} أصيب وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم، بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما وكالة رويترز البريطانية.





وأعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم، تزايد أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد لأول مرة منذ نهاية الإغلاق في مايو الماضي.

وحذّرت باريس، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، من أن جميع مؤشرات فيروس كورونا تزداد سوءًا في الوقت الحالي وأن نقل الأشخاص إلى المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية يشهد ارتفاعًا ملحوظا.

وأوضحت الشبكة، أنه على الرغم من أن أغلب الزيادات الحالية في أعداد الإصابات تؤثر على صغار السن، إلا أن الإصابات تزداد كذلك ما بين الكبار.

وأكدت السلطات الصحية بفرنسا، وفاة 265 شخصا الأسبوع الجاري من جرّاء الفيروس مقابل 129 شخصا الأسبوع الماضي.

ويُشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل فرنسا، بلغ حتى الآن نحو 415 ألف شخص.

وكان وزير الثقافة الفرنسي بحكومة ماكرون قد تعرض لللإصابة بكورونا أيضاً.

عمار المسعودي

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