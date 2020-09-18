اعتقال مطلوب بقضايا تهريب النفط ومشتقاته شمالي بابل

2020/09/18 | 23:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بابل – واع

القت شرطة محافظة بابل، القبض على مطلوب بقضايا تهريب النفط ومشتقاته شمالي المحافظة.

وذكرت قيادة شرطة بابل في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، ان مفارز فوج طوارئ شرطة بابل الرابع تمكنت من إلقاء القبض على مطلوب وفق المادة ( ٣ ) من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته .

واضافت، ان عملية إلقاء القبض جاءت بعد تفتيش القوة المشتركة مع صنوف الأجهزة الأمنية الأخرى ضمن سيطرة ال٧٧ التابعة للفوج عند أحد مداخل المحافظة الشمالية ، مبينة انه تم نقل المتهم الى مركز للاحتجاز الأمني تمهيدا لتسليمه الى جهة الطلب أصولياً.

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