هيأة ذوي الاحتياجات تصدر بياناً بشأن اعلان مصرف آشور عن توزيع بطاقات الماستر

2020/09/18 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيـان مهم جداً

تُبيِّـن هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمستفيدين الكرام بخصوص إعلان مصرف آشور عن توزيع بطاقات الماستر كارد يوم غد السبت وحسب القوائم المنشورة، أن الهيئة والوزارة غير مسؤولتين عن الإعلان، وتنوه إلى ان المصرف آنف الذكر لم يلتزم بالاتفاقية التي ابرمت بين مصرف آشور والهيئة بخصوص توفير المنافذ الكافية وفق الموقع الجغرافي في جميع المحافظات حسب الخريطة المعدة من قبل الهيئة.ولكثرة المناشدات التي وصلت إلى الهيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن مديري أقسام المحافظات بأن المصرف لم تغطِ منافذه جميع المحافظات، بادرت الهيئة بتوجيه إنذار لعدم التزامه بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين.وتؤكد الهيئة ان للمستفيدين الكرام حرية الاختيار، وان البقاء على مصرف آشور أو التحويل إلى مصارف أخرى لتوطين رواتبهم عائد لهم، حسب تعليمات البنك المركزي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، مؤكدةً انها بصدد توطين رواتب المستفيدين مع مصارف عدة.من جانبه أكد رئيس الهيئة عصام عبداللطيف التميمي أن (تحديد المصرف يتم بحسب اختيار المستفيدين) ولا دخل للهيئة في تحديده، مؤكدا سعي الهيئة لتوفير جميع سبل الراحة في وصول المستفيد لمنافذ الصرف في جميع المحافظات.

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