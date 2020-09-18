2020/09/18 | 23:03 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلن امين بغداد منهل الحبوبي، ايقاف حملات ازالة التجاوزات والتوجيه باعداد خطة جديدة لعملية الازالة.ووجه الحبوبي بحسب بيان للامانة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" جميع ملاكات امانة بغداد بـ"تعليق حملات ازالة التجاوزات التي تجريها ملاكات الامانة بشكل فوري.



وذلك تعقيباً على الحملة التي اقيمت في أحد اسواق مدينة الصدر بالاضافة الى جميع مناطق العاصمة الاخرى وايقافها بشكل مؤقت".واضاف:" ان هذا جاء بعد اطلاع الامين على هذه الإجراءات من خلال الاعلام حيث أنه لم يباشر العمل في منصبه رسميا بعد ووجه بالبدء الفوري باعداد خطة جديدة تتناسب مع ما موجود من تجاوزات بكافة اشكالها في عموم العاصمة بغداد".وشدد الحبوبي بحسب البيان على "رفض التجاوزات التي شوهت منظر العاصمة ومشهدها الحضري خلال السنوات السابقة إلا أنه أكد على ان ذلك ينبغي أن يكون وفق خطة مدروسة ومتكاملة ومتعددة الجوانب ستنطلق في وقت لاحق وبشكل يضمن عدم الأضرار بارزاق وحقوق المواطنين"./انتهى7

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