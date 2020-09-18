2020/09/18 | 23:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ان منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة ضبط حاوية حجم 40 قدما محملة بمواد (اكسسوارات ولوازم طابعات) بواقع حمولة (25بكج) حسب ماتم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انه تبين بعد عملية ضبط الحاوية خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري وجود مواد(منظومة اتصالات وأجهزة فحص التلوث البيئي وأجهزة كهربائية) داخل الحاوية المضبوطةخلافا لما تم ذكره في المعاملة الكمركية وهذه المواد تحتاج إلى موافقات خاصة لغرض استيرادها، مما سبب هدرٱ بالمال العام" .واضافت:" تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية خلافا للضوابط والتعليمات النافذة"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط منظومة اتصالات وأجهزة تلوث بيئي خلافا لما تم ذكره في المعاملة الكمركية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط منظومة اتصالات وأجهزة تلوث بيئي خلافا لما تم ذكره في المعاملة الكمركية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).