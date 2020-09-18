'الجيش الأبيض' في العراق يدعم بـ 12 موافقة من مجلس الوزراء

2020/09/18 | 23:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، استحصال الموافقات من مجلس الوزراء والجهات المعنية لتعيين كل المشمولين بالقانون رقم 6 لسنة 2000 والتعديل الثالث الخاص بالمهن الصحية الساندة، وكذلك تم استحصال 12 موافقة أخرى.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (18 أيلول 2020): "انها ومنذ بداية عام 2020 تخوض معركة وبائية هي الاولى من نوعها في تاريخ البشرية منذ اكثر من قرن انهكت انظمة صحية عالمية متطورة وانهارت من خلالها اقتصاديات العالم.

وبالرغم من المشاكل المعروفة التي توارثها النظام الصحي في العراق الا انها استطاعت ان تحارب هذا البلاء بامكانيات محدودة وحققت نجاحات كبيرة معروفة تشيد بها منظمة الصحة العالمية من خلال زيادة نسبة الشفاء وتقليل عدد الوفيات حيث جاء ذلك بسبب زيادة البنى التحتية وتوفير العلاجات اللازمة على مستوى العراق.

ان دور الجيش الابيض وبمختلف التخصصات والعناوين وما قدمه لشعبنا الحبيب وتضحياته كانت محط فخر واعتزاز كل العراقيين.

ان الوزارة سعت وبكل الامكانيات لدعم ابطال الجيش الابيض بعد استحصال الدعم من مجلس الوزراء والجهات المعنية، فبالرغم من الازمة المالية والاقتصادية التي يمر بها عراقنا الحبيب استحصلنا الموافقات لتعيين كل المشمولين بالقانون رقم 6 لسنة 2000 والتعديل الثالث الخاص بالمهن الصحية الساندة،وكذلك تم استحصال الموافقات على:-

1- تخصيص قطع الاراضي لابطال الجيش الابيض.

2- اطلاق العلاوات والترفيعات والتسكين.

3- توسعة المقاعد الدراسية في البورد العراقي والعربي وكافة الدراسات في الجامعات العراقية.

4- اعتبار فترة العمل في مراكز كورونا والمستشفيات مجزية للتدرج الطبي لحين توزيعهم للتدرج الطبي.

5- منح 10 درجات مفاضلة للقبول بالدراسات العليا وكذلك منح 10 درجات مفاضلة للقبول على قناة المتميزين.

6- التنسيق مع مجلس النواب لاصدار قانون لاعتبار من يتوفى من ابطال الجيش الابيض شهيدا.

7- استلام ذوي المتوفين راتبا تقاعديا مساوي لاقرانهم المستمرين بالخدمة

8- منح كل العاملين قدما لمدة ستة اشهر.

9- استحصال موافقة مجلس الوزراء لمنح الوثائق الدراسية لخريجي الكليات الطبية والصحية والتمريضية والتقنية.

10 - تخصيص مستشفيات ومراكز خاصة للمصابين في بغداد والمحافظات.

11- التنسيق مع مجلس القضاء الاعلى لتخصيص القضاة لكل دائرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يعتدي على ملاكاتنا ومؤسساتنا.

12- مفاتحة الجهات المختصة بتعديل مادة اعاشة الخفراء في المستشفيات في قانون الصحة العامة الى امكانية منحهم مخصصات طعام".

وأضاف البيان: "وكل ما يقدم هو جزء يسير امام تضحيات ابطال الجيش الابيض، واننا اليوم نخاطب شبابنا المجاهدين من ابطال الجيش الابيض ونؤكد ان ماقدمتموه سيذكره التاريخ بسطور من ذهب واننا على يقين انكم تقدمون هذه التضحيات لشعوركم الوطني اتجاه شعبكم الحبيب، وان وزارتكم مستمرة بدعمكم وبكل الظروف من خلال توسعة المقاعد الدراسية واقامة الدورات التدريبية وانجاز المستشفيات المتلكئة واستقدام الفرق الاجنبية لتدريب ملاكاتنا.

استمروا ايها الابطال بشجاعتكم لمواجهة هذا البلاء حماية لشعبكم واهلكم ولاتركنوا للوهن والشائعات والمغرضين ولمن لايريد بالعراق الخير ويبحث عن مصالح ضيقة.



فالعراق امانة باعناقنا وأمنه الصحي مسؤليتنا حيث ادت الملاكات الطبية والصحية القسم المهني بتقديم العناية الطبية والصحية في كافة الظروف وخاصة في الازمات الصحية، كما لا ننسى ان نقدم شكرنا للملاكات الطبية والصحية في الطبابة العسكرية وطبابة الحشد الشعبي والقطاع الخاص الذين كانوا عونا لمؤسساتنا الصحية.

حفظ الله العراق وحفظ ملاكاتنا الشجاعة البطلة، والشفاء لجميع ابطال الجيش الابيض الغيارى، والرحمة لشهدائنا الابطال".

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