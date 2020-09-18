ترامب يعلن موعد حصول

2020/09/18 | 23:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، بأن مئة مليون جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد-19 ستكون قد صنعت قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن عددا يكفي منها لـ330 مليون أميركي سيكون متوفرا بحلول أبريل 2021.

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