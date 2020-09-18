2020/09/18 | 23:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..شارك عضو الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، احمد كوچر، في اجتماع كونجرس الفيفا السبعين عبر تقنية الفيديو المرئي، والذي أقيم مساء اليوم الجمعة، بحضور جميع الاتحادات الوطنية المنظمة تحت راية الفيفا.

واستعرض الكونجرس التقرير السنوي للأعمال والذي تضمن جميع أنشطة عام 2019، إضافة إلى كل من التقرير المالي والوضع المالي الحالي، وتقرير المدققين، كما تم استعراض تقرير رئيس لجنة التدقيق المالي للفيفا للعام نفسه.

وقال انفانتينو، في كلمته الافتتاحية إن “هذه السنة والسنة السابقة شهدت رحيل عدد من أساطير ورموز كرة القدم على مستوى العالم، ويجب أن نتذكرهم ونشاطر أهلهم الأحزان”.

وتضمنت القائمة، التي عرضها الفيفا، اسم الاسطورة أحمد راضي الذي فارق الحياة بعد إصابته بفيروس كورونا في الواحد والعشرين من حزيران الماضي.

وأجريت عملية التصويت على اعتماد التقرير المالي السنوي لعام 2019 ومراجعة الميزانية للفترة 2019-2022، والميزانية التفصيلية لعام 2021، وفي ختام هذا البند تم اعتماد المدققين للفترة 2020 – 2022.

وقام الأعضاء بالتصويت على انتخاب أو عزل أعضاء الهيئات القضائية ولجنة التدقيق والامتثال ولجنة الحوكمة، ومقترحات التعديل على النظام الأساسي، واللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي للكونجرس.

وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة المقترحات المقدمة من قبل الاتحادات الأعضاء والمجلس داخل الفترة المنصوص عليها في المادة 28 الفقرة “1” من النظام الاساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يشارك في كونجرس فيفا السبعين عبر الفيديو المرئي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يشارك في كونجرس فيفا السبعين عبر الفيديو المرئي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).