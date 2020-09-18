وزير الصحة يصدر توجيه” عاجل” ببناء 3مستشفيات في مدن بديالى

2020/09/18 | 23:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن اصدار وزير الصحة توجيه عاجل ببناء مستشفيات متطورية في 3 مدن بديالى.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وزير الصحة اصدر توجيه عاجل ببناء مستشفيات متطورة بسعة 55 سرير بطريقة البناء السريع في مدن( الخالص- المقدادية- السعدية) مع كافة الملحقات وتزويدها بالاجهزة الطبية الحديثة”.واضاف العزاوي،ان” الفريق الهندسي في صحة ديالى باشر اتخاذ الخطوات الاولية لتحديد الاماكن لبدء التنفيذ الفعلي مؤكدا اهمية المستشفيات الثلاث في تخفيف الضغوط على مستشفيات بعقوبة المركزية وخلق مرونة عالية بالاضافة الى تطوير الخدمات الصحية بما يؤدي الى رفع مستواها للمواطنيين”.وتعاني ديالى من قلة المستشفيات الحكومية المتوفرة قياسا مع الارتفاع الكبير في اعداد السكان في العقدين الماضيين.



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