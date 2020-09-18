تشييع احمد راضي يعلق تدريبات النوارس

2020/09/18 | 23:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن نادي الزوراء الرياضي، تعليق تدريبات النوارس ليوم غد بسبب مشاركة اللاعبين والكادر التدريبي والاداري في مراسيم تشييع اسطورة الكرة العراقية احمد راضي.

وذكر النادي في بيان ان الوحدة التدريبية للفريق يوم غد السبت، تم تعليقها من اجل مشاركة جميع العاملين في النادي متمثلاً بالهيئة الادارية والكوادر الادارية والتدريبة واللاعبين في التشييع الرمزي لأسطورة نادي الزوراء النورس الطائر الكابتن احمد راضي ( رحمه الله )".

واوضح ان "التجمع يكون في الساعة الرابعة والنصف عصراً في اليرموك ساحة قحطان".





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