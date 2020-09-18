قوة أمنية تفكك عبوة ناسفة أمام منزل ناشطة مدنية في كركوك

2020/09/18 | 23:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تمكنت وحدة متخصصة في القوات الامنية، الجمعة، من إبطال عبوة ناسفة، كانت موضوعة أمام منزل الناشطة أسيل عبدالواحد، في محافظة كركوك. وقال مراسل "ناس"، (18 أيلول 2020)، إن "القوات الأمنية في كركوك تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة وضعت أمام منزل الناشطة المدنية أسيل عبدالواحد الياسري، مديرة منظمة عطاء الشباب لحقوق الانسان في منطقة طريق بغداد وسط المحافظة".

ولم يصدر أي بيان من الجهات الرسمية حول الحادثة لغاية الآن.

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