ذي قار تستحدث تسعة مستشفيات ميدانية لزائري الاربعينية

2020/09/18 | 23:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعلن النائب الاول لمحافظ ذي قار حازم الكناني عن استحداث تسعة مستشفيات ميدانية في اطار الاستعدادات لاستقبال زائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام .وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنائب حازم الكناني تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الكناني تراس اجتماعا موسعا مع الدوائر الحكومية ، وتشكيل غرفة عمليات […]

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