مجلس الأمن يصوّت على التمديد لولاية فريق التحقيق الدولي “يونيتاد”

2020/09/18 | 23:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..قرر مجلس الأمن بالإجماع اليوم تمديد ولاية فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش (يونيتاد) حتى 18 أيلول/سبتمبر 2021.وتم التمديد، الوارد في القرار (S/RES/2544 (2020، بناءً على طلب الحكومة العراقية.ورحب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق كريم أسد أحمد خان، بإجماع مجلس الأمن في قراره، واعتبره دليلاً […]

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