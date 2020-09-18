صحة ذي قار تسجل ولادة 36 الف طفل في ثمانية اشهر

2020/09/18 | 23:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار عن تسجيل ولادة 36 الف طفل منذ بداية العام الجاري .وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” محافظة ذي قار شهدت في الثمانية اشهر الماضية من العام الحالي ولادة 36 الف طفل “.ونوه الى ان ” حالات الولادة توزعت […]

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