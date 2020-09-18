النفط تنفي وجود إعفاءات في بعض المناصب او الإدارات القيادية لبعض الشركات النفط تنفي وجود إعفاءات في بعض المناصب او الإدارات القيادية لبعض الشركات

2020/09/18 | 23:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ نفت وزارة النفط، وجود إعفاءات في بعض المناصب أو الإدارات القيادية لبعض الشركات النفطية. وقالت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انها تنفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن وجود إعفاءات في بعض المناصب أو الإدارات القيادية لبعض الشركات النفطية" وأضافت:" أن التغيرات والمناقلة في بعض المناصب والمواقع الوظيفية هي مسألة روتينية إدارية طبيعة وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل". وأشارت إلى" أنها أينما وجدت بأن بعض المواقع القيادية أو الإدارية بحاجة إلى التغيير فإنها لن تتردد في ذلك خدمة للصالح العام، وسوف تقوم الوزارة بالإعلان عنها كالعادة في كل مرة عبر وسائل الإعلام و الموقع الإلكتروني التابعة لها، وفي الوقت الذي ترفض فيه الوزارة الإساءة المتعمدة التي تصدر من بعض الجهات للقطاع النفطي عن قصد أو غيره". وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام والأفراد بتوخي الدقة والموضوعية عند نشر وتداول المعلومات المتعلقة بالشأن النفطي"./انتهى7

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