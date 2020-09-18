التجارة تعلن توزيع مادة غذائية خلال الاسبوع المقبل

2020/09/18 | 23:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة التجارة، الجمعة، توزيع مادة السكر بين المواطنين في بغداد والمحافظات ضمن مفردات البطاقة التموينية في الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (18 ايلول 2020)، إن "كميات كبيرة من مادة السكر وصلت إلى مخازن بغداد والمحافظات استعدادا لتوزيعها بين المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية اعتبارا من الأسبوع المقبل".

وأضافت، أن "مخازنها في بغداد والمحافظات استقبلت يوم أمس واليوم كميات من السكر تمثل حصة المواطنين للأشهر التي لم تستلم، في إطار التعاقد مع المناشئ الوطنية لتجهيز المادة، بعد المبالغ التي حصلت عليها التجارة من وزارة المالية مؤخرا".

واوضحت، أن "التعاقد الذي أجرته لجنة التعاقد المركزية مع أحد المناشئ الوطنية العراقية في إطار التعاقد مع القطاع الخاص والمنتج الوطني، أسفر عن الاتفاق على العقد ووصول الكميات إلى مخازن المحافظات".

ودعت الوزارة "وكلاء المواد الغذائية في بغداد والمحافظات، إلى مراجعة مخازن الوزارة الأسبوع المقبل لتسلم المخصص لهم من مادة السكر ضمن مفردات البطاقة التموينية".

وتابعت، أنها "تجري التعاقد لشراء 10 آلاف طن من مادة زيت الطعام المحلي من 3 معامل محلية ضمن المنتج الوطني لتجهيز وجبات جديدة من زيت الطعام إلى المواطنين".

من جهتها، أكدت الشركة العامة لإدارة المواد الغذائية، أن "شاحنات كبيرة وصلت إلى مخازن الشركة في إطار التعاقد المبرم مع شركة الاتحاد الوطنية"، مبينة أن "عمليات التجهيز لمادة السكر ستبدأ اعتبارا من الأحد المقبل في بغداد والمحافظات".

ا.ح

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