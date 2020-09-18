في بيان حكومي.. 6 موظفين يختلسون 115 مليون دينار بهذا الفعل

2020/09/18 | 23:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الجمعة، صدور أمر استقدامٍ بحق (6) متهمين باختلاس أكثر من (115,000,000) مليون دينار من المال العام عن طريق تنظيم وصولات وهمية في مديرية بلدية بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (18 أيلول 2020)، في معرض حديثها عن عملية الضبط التي نفذت بموجب مذكرة ضبط قضائية، أن "فريق عمل من مكتب تحقيق ديالى التابع للهيئة الذي انتقل إلى مديرية بلدية بعقوبة، قام بضبط أصل (9) وصولات وهمية، مبينة أن تلك الوصولات نظمت من قبل لجان المشتريات في المديرية وليست صادرة عن الجهات المنسوبة إليها".

وأضافت الدائرة، إن "هذا الفعل نتج عنه اختلاس مبلغٍ يصل إلى أكثر من (115,000,000) مليون دينار من المال العام".

وأوضحت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، في العملية، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر إصدار أمر استقدامٍ بحق (6) متهمين، وفقا لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات".

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