2020/09/18 | 23:41 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاعب العراقي بشار رسن يقود فريقه للتأهل بعد تسجيله هدف الفوز لفريقه بيربوليس الايراني على التعاون السعودي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/18 | 23:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللاعب العراقي بشار رسن يقود فريقه للتأهل بعد تسجيله هدف الفوز لفريقه بيربوليس الايراني على التعاون السعودي) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللاعب العراقي بشار رسن يقود فريقه للتأهل بعد تسجيله هدف الفوز لفريقه بيربوليس الايراني على التعاون السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).