عسل محافظة عراقية يلفت اهتمام دولة عظمى

2020/09/18 | 23:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} لفت انتاج عسل محافظة عراقية، إنتباه دولة عظمى.وأصطحب رئيس شبكة اتحاد النحالين في اقليم كردستان عارف شيرواني، القنصل الامريكي العام في الاقليم {روب والر}، في جولة بمزرعة النحل الخاصة به فيما تبادلا الخبرات في إنتاج العسل باقليم كردستان.واضافت القنصلية الامريكية خلال بيان على صفحتها في منصة الفيس بوك اليوم الجمعة: ان العسل الذي تنتجه مزرعة النحل لشيرواني حاز على المركز الأول في مهرجان عسل فرنسي مرموق اقيم في العام 2009.وبينت، انه وخلال السنوات الاخيرة المنصرمة زاد انتاج اقليم كردستان من العسل، لافتة الى ان الجبال توفر البيئة الملائمة لتربية النحل وانتاج العسل، والتي تعمل بدورها على تنمية وتنويع الاقتصاد في اقليم كردستان بالاضافة الى تلقيح المحاصيل الزراعية.عمار المسعودي

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