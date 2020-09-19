الشيوعية العمالية : هَوَس التفتت و تفتيت الحركة الشيوعية 1-20 - حسين علوان حسين

2020/09/19 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين أولاً / تمهيدبتاريخ 2020 / 7 / 20 و في العدد : 6623 من موقع "الحوار المتمدن" الأغر ، نشر الدكتور توما حميد المحترم مقاله الموسوم : " اي قيم اتى بها الحزب الشيوعي العمالي؟" يستهله بهذا النص (الاقتباسات كافة هي بالحرف الواحد طبق الأصل بأغلاطها الاملائية و النحوية المعهودة لدى كوادر هذا الحزب) :"يعتبر الحزب الشيوعي العمالي العراقي (الحشعع) انقطاع كامل عن الشيوعيات البرجوازية في العالم العربي ......





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