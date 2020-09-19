2020/09/19 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام جميع‭ ‬الذين‭ ‬جرى‭ ‬توقيفهم،‭ ‬ومن‭ ‬سيشملهم‭ ‬التوقيف‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬ما‭ ‬اصطلحت‭ ‬عليه‭ ‬الحكومة‭ ‬حملة‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬لم‭ ‬ينزلوا‭ ‬من‭ ‬السماء‭ ‬الى‭ ‬مناصبهم،‭ ‬وانّما‭ ‬كانت‭ ‬رؤوس‭ ‬كبيرة‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬تعيينهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬واستمرارهم‭.‬من‭ ‬الصعب‭ ‬ان‭ ‬نتوقع‭ ‬اية‭ ‬نتائج‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تشمل‭ ‬التحقيقات‭ ‬الوجوه‭ ‬الظاهرة‭ ‬والبطانات‭ ‬والواقفين‭ ‬في‭ ‬الكواليس‭.‬ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شكوك في محلها أو في غيره) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شكوك في محلها أو في غيره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).