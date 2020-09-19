2020/09/19 | 00:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشنطن:حزب الله يخزّن نيترات الأمونيوم في أوروبا واشنطن- طهران – الزمان أعلنت البحرية الأميركية أن حاملة طائرات تابعة لها وبوارج بحرية مرت عبر مضيق هرمز لتدخل الخليج الجمعة فيما تهدّد واشنطن بإعادة فرض عقوبات «أممية» على طهران دون دعم شركائها في مجلس الأمن.
وذكر الأسطول الأميركي الخامس في بيان أنّ مجموعة هجومية بقيادة حاملة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاملة طائرات أميركية تدخل الخليج مع التهديد بعقوبات على إيران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر الأسطول الأميركي الخامس في بيان أنّ مجموعة هجومية بقيادة حاملة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاملة طائرات أميركية تدخل الخليج مع التهديد بعقوبات على إيران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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