حاملة‭ ‬طائرات‭ ‬أميركية‭ ‬تدخل‭ ‬الخليج‭ ‬مع‭ ‬التهديد‭ ‬بعقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران

2020/09/19 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭:‬حزب‭ ‬الله‭ ‬يخزّن‭ ‬نيترات‭ ‬الأمونيوم‭ ‬في‭ ‬أوروبا واشنطن‭- ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬البحرية‭ ‬الأميركية‭ ‬أن‭ ‬حاملة‭ ‬طائرات‭ ‬تابعة‭ ‬لها‭ ‬وبوارج‭ ‬بحرية‭ ‬مرت‭ ‬عبر‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬لتدخل‭ ‬الخليج‭ ‬الجمعة‭ ‬فيما‭ ‬تهدّد‭ ‬واشنطن‭ ‬بإعادة‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬‮«‬أممية‮»‬‭ ‬على‭ ‬طهران‭ ‬دون‭ ‬دعم‭ ‬شركائها‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭.‬وذكر‭ ‬الأسطول‭ ‬الأميركي‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّ‭ ‬مجموعة‭ ‬هجومية‭ ‬بقيادة‭ ‬حاملة‭ […]

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