توقيف‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬العراق في‭ ‬حملة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد

2020/09/19 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب‭:‬ننتظر‭ ‬قائمة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الاعتقالات بغداد‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬ أوقف‭ ‬مسؤولان‭ ‬عراقيان‭ ‬ورجل‭ ‬أعمال‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حملة‭ ‬جديدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬يقودها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬مصدران‭ ‬الجمعة‭.‬ وأنشأ‭ ‬الكاظمي‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬لجنة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬وأتاح‭ ‬لجهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬توقيف‭ ‬مسؤولين‭ ‬كبار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭.‬وأكد‭ ‬مسؤولان‭ ‬عراقيان‭ […]

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