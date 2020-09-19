2020/09/19 | 00:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نائب:ننتظر قائمة جديدة من الاعتقالات بغداد-(أ ف ب) – الزمان أوقف مسؤولان عراقيان ورجل أعمال خلال الأسبوع الحالي في إطار حملة جديدة لمكافحة الفساد يقودها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفق ما أكد مصدران الجمعة. وأنشأ الكاظمي في آب/اغسطس لجنة لمكافحة الفساد، وأتاح لجهاز مكافحة الإرهاب توقيف مسؤولين كبار في هذا السياق.
وأكد مسؤولان عراقيان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيف ثلاثة مسؤولين في العراق في حملة لمكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأكد مسؤولان عراقيان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيف ثلاثة مسؤولين في العراق في حملة لمكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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