الحلبوسي وسفراء الاتحاد الاوروبي يؤكدان ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية

2020/09/19 | 00:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تطورات الاوضاع في العراق والمنطقة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل سفراء عددٍ من دول الاتحاد الأوروبي في العراق، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، وما تشهده دول العالم من مستجدات بسبب جائحة كورونا، وآثارها الاقتصادية.

واضاف، ان اللقاء بحث دور المجتمع الدولي في دعم الحكومة العراقية بالمجالات كافة، وتعزيز سبل التعاون وفقا للمصالح المتبادل، والتأكيد على أهمية حفظ سيادة العراق وحماية أمنه واستقراره، كذلك ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وتأمينها من الاستهدافات المتكررة.

وتابع، كما ناقش اللقاء ملف النازحين، وضرورة بذل مزيد من الجهود والتعاون بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي لإنهاء ملف النزوح.

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