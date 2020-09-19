2020/09/19 | 00:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وتأمينها من الاستهدافات المتكررة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان:" ان الحلبوسي التقى عددا من سفراء الاتحاد الاوربي وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، وما تشهده دول العالم من مستجدات بسبب جائحة كورونا، وآثارها الاقتصادية".واشار الى ان اللقاء بحث دور المجتمع الدولي في دعم الحكومة العراقية بالمجالات كافة، وتعزيز سبل التعاون وفقا للمصالح المتبادلة، والتأكيد على أهمية حفظ سيادة العراق وحماية أمنه واستقراره، كذلك ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وتأمينها من الاستهدافات المتكررة، .واوضح ان اللقاء ناقش ايضا ملف النازحين، وضرورة بذل مزيد من الجهود والتعاون بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي لإنهاء ملف النزوح./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يؤكد ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وتأمينها من الاستهدافات المتكررة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يؤكد ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وتأمينها من الاستهدافات المتكررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).