وزارة الصحة: استحصال الموافقات لتعيين جميع المشمولين بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ والتعديل الثالث الخاص بالمهن الصحية الساندة

2020/09/19 | 00:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استحصال الموافقات لتعيين جميع المشمولين بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ والتعديل الثالث الخاص بالمهن الصحية الساندة.وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انها استحصلت الموافقات على ما ياتي:-١- تخصيص قطع الاراضي لابطال الجيش الابيض ٢- اطلاق العلاوات والترفيعات والتسكين ٣- توسعة المقاعد الدراسية في البورد العراقي والعربي وكافة الدراسات في الجامعات العراقية ٤- اعتبار مدة العمل في مراكز كورونا والمستشفيات مجزية للتدرج الطبي لحين توزيعهم للتدرج الطبي.



٥- منح ١٠ درجات مفاضلة للقبول بالدراسات العليا وكذلك منح ١٠ درجات مفاضلة للقبول على قناة المتميزين٦- التنسيق مع مجلس النواب لاصدار قانون لاعتبار من يتوفى من ابطال الجيش الابيض شهيدا٧- استلام ذوي المتوفين راتبا تقاعديا مساوي لاقرانهم المستمرين بالخدمة٨- منح كل العاملين قدما لمدة ستة اشهر٩- استحصال موافقة مجلس الوزراء لمنح الوثائق الدراسية لخريجي الكليات الطبية والصحية والتمريضية والتقنية١٠ - تخصيص مستشفيات ومراكز خاصة للمصابين في بغداد والمحافظات١١- التنسيق مع مجلس القضاء الاعلى لتخصيص القضاة لكل دائرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يعتدي على ملاكاتنا ومؤسساتنا١٢- مفاتحة الجهات المختصة بتعديل مادة اعاشة الخفراء في المستشفيات في قانون الصحة العامة الى امكانية منحهم مخصصات طعام./انتهى7

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