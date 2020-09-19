امين بغداد يصدر قرار جديدا بشأن حملات ازالة التجاوزات

2020/09/19 | 00:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه امين بغداد منهل الحبوبي، الجمعة، جميع ملاكات امانة بغداد بتعليق حملات ازالة التجاوزات التي تجريها ملاكات الامانة بشكل فوري، وذلك تعقيبا على الحملة التي اقيمت في أحد اسواق مدينة الصدر بالاضافة الى جميع مناطق العاصمة الاخرى وايقافها بشكل مؤقت.

وذكرت الامانة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (18 ايلول 2020)، ان "هذا جاء بعد اطلاعه على هذه الإجراءات من خلال الاعلام حيث أنه لم يباشر العمل في منصبه رسميا بعد ووجه بالبدء الفوري باعداد خطة جديدة تتناسب مع ما موجود من تجاوزات بكافة اشكالها في عموم العاصمة بغداد".

واضاف، أنه "يشدد على رفض التجاوزات التي شوهت منظر العاصمة ومشهدها الحضري خلال السنوات السابقة إلا أنه أكد على ان ذلك ينبغي أن يكون وفق خطة مدروسة ومتكاملة ومتعددة الجوانب ستنطلق في وقت لاحق وبشكل يضمن عدم الأضرار بأرزاق وحقوق المواطنين".

ا.ح

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