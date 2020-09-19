نصبه صدام حسين إبان الاجتياح.. نقل رئيس (الحكومة الكويتية المؤقتة) إلى المستشفى

2020/09/19 | 00:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ذكرت وسائل اعلام كويتية، ان السجين علاء حسين، رئيس الحكومة الكويتية المؤقتة الموالية لبغداد، التي شكلت إبان نظام الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، أمس الخميس، (17 أيلول 2020)،عن مصدر مطلع أن "السجين علاء المدان بالخيانة العظمى على خلفية تعيينه رئيسا للحكومة إبان الغزو، شعر بألم في صدره استدعى نقله إلى مستشفى السجن للفحص، حيث تم تحويله إلى جناح المساجين في مستشفى الفروانية لإخضاعه لمزيد من الفحوص وتلقي العلاج اللازم".

وعلاء حسين ضابط كويتي سابق، ترأس الحكومة المؤقتة عدة أيام، وحوكم عقب تحرير الكويت، حيث صدر حكم غيابي بإعدامه عام 1993، عقب إدانته بـ"الخيانة والتآمر مع العدو في زمن الحرب".

وعاد علاء من النرويج إلى الكويت مطلع عام 2000، لتستأنف محاكمته، وتنطوي القضية على تخفيف الحكم من الإعدام إلى السجن المؤبد بحكم نهائي صدر عن محكمة التمييز أعلى محكمة قضائية في الكويت.

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