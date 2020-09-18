"خيارات عظيمة".. أحدث تعليق أميركي على صفقة تيك توك المرتقبة

2020/09/19 | 00:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، إن الصفقة المخطط عقدها لبيع عمليات تطبيق "تيك توك" داخل الولايات المتحدة قد "تتم بسرعة".

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