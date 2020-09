رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا انفانتينو يعزي العراق بوفاة نجم الكرة العراقية ناظم شاكر

2020/09/19 | 00:11 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارسل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو، الى الهيئة التطبيعية برقية تعزية لرحيل نجم الكرة العراقية السابق ومدرب المنتخب الوطني الاسبق، ناظم شاكر، جاء فيها: ان الكلمات غير كافية عن مدى الحزن الذي نشعر به لهذه الخسارة المؤثرة على كرة القدم العراقية .واشار انفانتينو في رسالته الى: ان المرحوم ناظم شاكر كان من

