الحلبوسي يلتقي عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي على ’طاولة حوار’

2020/09/19 | 00:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، مع عدد من سفراء الاتحاد الاوروبي الأوضاع التي يشهدها العراق والمنطقة في ظل كورونا.



وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 ايلول 2020)، أنه "استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سفراء عددٍ من دول الاتحاد الأوروبي في العراق، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، وما تشهده دول العالم من مستجدات بسبب جائحة كورونا، وآثارها الاقتصادية".

وبحث اللقاء بحسب البيان، "دور المجتمع الدولي في دعم الحكومة العراقية بالمجالات كافة، وتعزيز سبل التعاون وفقا للمصالح المتبادلة، والتأكيد على أهمية حفظ سيادة العراق وحماية أمنه واستقراره، كذلك ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وتأمينها من الاستهدافات المتكررة، كما ناقش اللقاء ملف النازحين، وضرورة بذل مزيد من الجهود والتعاون بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي لإنهاء ملف النزوح".

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