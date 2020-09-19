لجنة تعديل الدستور العراقي تقترح تقليص عدد النواب وقيام المجلس الاتحادي

2020/09/19 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال كشف‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬العراقية‭ ‬عن‭ ‬مقترحات‭ ‬بتقليل‭ ‬أعداد‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬تحديد‭ ‬صلاحيات‭ ‬جديد‭ ‬لرئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬وتشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬اتحادي‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬مقترحات‭ ‬قدمتها‭ ‬لجنة‭ ‬خاصة‭ ‬بالتعديلات‭ ‬الدستورية‭ ‬تابعة‭ ‬للرئاسة‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬يبدي‭ ‬دعماً‭ ‬لها‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬ستكون‭ ‬الساحة‭ ‬الساخنة‭ ‬للنقاش‭ ‬حولها‭ ‬في‭ […]

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