المالكي يدعو الى توفير مفردات البطاقة التموينية للمحتاجين وبأثر رجعي

2020/09/19 | 00:36 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ دعا رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، الى توفير مفردات البطاقة التموينية للمحتاجين وبأثر رجعي.وقال المالكي في تغريدة له على تويتر:" نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها العوائل ذات الدخل المحدود وهي تنتظر مواد البطاقة التموينية بفارغ الصبر...ادعو الحكومة رغم الظروف الصعبة الى ان تقدر الحاجة الماسة للمواد الغذائية في هذه الأيام وان تسعى جاهدة وبسرعة الى الاستجابة الفاعلة لتوفير مواد البطاقة التموينية لإنعاش الأوضاع المعيشية للمحتاجين وبأثر رجعي لأنها حق وطني رصدت له الأموال اللازمة في كل الموازنات"./انتهى7

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