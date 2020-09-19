بالفيديو.. تفاصيل حصرية لنصب الكابتن الراحل أحمد راضي وتحديد موقعه

2020/09/19 | 00:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف الخزاف فاروق العيساوي، عن تفاصيل حصرية لنصب الكابتن الراحل أسطورة الكرة العراقية، أحمد راضي، الذي توفي في 21 من حزيران 2020 أثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا ليفجع الشعب والجماهير العراقية والعربي بل حتى على مستوى دول العالم.وقال العيساوي لبرنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الجمعة، ان "عمل النصب قد يستغرق شهرين آخرين" مضيفاً "بدأت بمناشدة الكابتن الراحل ناظم شاكر بعد أيام من وفاة أحمد راضي، وبدأنا بالفعل مباشرة ودعمنا محافظ الأنبار بهذا الأمر بعد مناشداته في اقامة تمثال وهنالك من دعمنا بتوفير الحديد والطين".وأضاف "استغرق العمل أكثر من 45 يومياً من الصباح حتى المساء، وعائلة احمد راضي يباركون هذا العمل وتواصوا معي" مبينا ان "المادة التي تصنع منها المجسمات هو حاليا بمرحلة الاعداد من الطين واوعز المحافظ بتوفير مادة البرونز وهو من تكفل بالعمل".وأضاف، ان "مديرية الشباب والرياضية في الأنبار فقط من دعمتنا ونحن لم نطالب من المركز وكنا نتأمل من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال زيارتنا للتعرف على التمثال" مشيراً الى ان "اللاعب احمد راضي خجول جدا واستغرب وصوله للنجومية العالمية".وأوضح العيساوي، ان "طين النصب من 5 مواد وقاعدة النصب على شكل رقم ثمانية وارتفاعها 4 أمتار ووفق 6 لقطات من مباريات الكابتن الراحل أحمد راضي والنصب التذكاري سيضم جداريات تبرز محطات الراحل كما ان النصب التذكاري سيتم طلاءه بمادة البرونز وستأخذ هذه المرحلة فترة طويلة".وكشف ان "النصب سيكون في مدينة الرمادي وهناك موقعان مقترحان، الاول في مركز المدينة والآخر في ملعب الرمادي الاولمبي بعد إتمام مشروع الملعب" مؤكداً انه "وبإشارة من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال فانا مستعد لانجاز نصب آخر للراحل أحمد راضي في بغداد".وأضاف ان "رابطة مشجعي الزوراء فاتحتني على انشاء نصب صغير للراحل من أجل وضعه أمام ملعب الزوراء بعد افتتاحه وطلبت منهم مهلة لحين انجاز النصب الحالي كونه قيد الانشاء".وبين ان "عائلة احمد راضي زودتني بصورة لوجه الراحل وهي خاصة له غير موجودة في محرك البحث {كوكل} أما شبه النصب من صورة الأصل للكابتن الراحل أكثر من 90%".عمار المسعودي شارك إذا أردت

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